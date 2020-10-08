Казань, , 16:58 — REGNUM Два новых смертельных случая от COVID-19 подтверждены в Татарии. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

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Первая жертва — 57-летняя женщина. Ее с коронавирусной инфекцией, осложненной внебольничной пневмонией, госпитализировали во временный инфекционный госпиталь на базе городской клинической больницы №7 в Казани. Обострившиеся хронические заболевания ухудшали состояние пациентки. Причину смерти установили по итогам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Второй погибший — 54-летний житель Казани. Его доставили в республиканскую клиническую инфекционную больницу с двусторонней пневмонией. Пациент страдал также заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Коронавирусная инфекция подтвердилась в результате лабораторного исследования.

Таким образом, всего от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией в Татарии на 8 октября скончались 83 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, с начала наблюдения по информации на 8 октября заражены коронавирусом 7 448 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицирован еще 31 пациент. Накануне сообщалось о 28 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 341 человек, за сутки — 23 пациента.

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