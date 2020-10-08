Казань, , 11:52 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 8 октября заражены коронавирусом 7 448 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицирован еще 31 пациент. Накануне сообщалось о 28 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6 341 человек, за сутки — 23 пациента. Летальных исходов за все время зарегистрировано 81 случай, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых инфицированных троих госпитализировали, 28 человек лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 17 человек, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 22 пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии, несмотря на рост заразившихся коронавирусом, региональные власти не намерены вводить жесткие ограничения. Темп ежедневного прироста заболевших возрос до 0,4%, но показатели суточной заболеваемости пока не высоки.

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