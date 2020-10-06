Черкесск, , 15:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за все время пандемии коронавируса выздоровел 4921 житель региона. За последние сутки смогли побороть болезнь еще 18 человек, сообщили в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Однако новых случаев заражения выявляется в разы больше. Так, за прошедший день диагноз COVID-19 выявлен у 80 жителей региона. За последние два месяца ежедневный прирост новых пациентов неуклонно растет. Общее число носителей коронавируса за все время составляет 7514. В настоящее время госпитализированы 450 человек с подтвержденным диагнозом, остальные заразившиеся лечатся в амбулаторном порядке. Кроме этого, 3168 человек находятся на карантине.

«К ним относятся жители всех муниципальных образований КЧР — лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID-19, не имеющие симптомов заболевания и контактные с инфицированными», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по республике.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии привиты от коронавируса добровольцы-медики