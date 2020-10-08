Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области обновлён рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. За истекшие сутки положительный результат теста получил 261 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 8 октября.

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В настоящее время коэффициент распространения инфекции составляет 1,17. Почти 21% от общего числа новых заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет. За сутки заметно вырос процент детей, заразившихся SARS-CoV-2, — 8% от общего числа новых носителей инфекции.

С начала пандемии в Ростовской области коронавирус подтверждён у 23 тыс. 818 жителей региона.

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