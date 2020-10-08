Красноярск, , 11:16 — REGNUM Вакцинация медработников от COVID-19 стартовала в Красноярском крае. Первые медработники, контактирующие с пациентами с коронавирусом, поставили прививки в КГАУЗ Краевой центр СПИД. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в региональном минздраве.

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Всего за полторы недели первое введение новой вакцины Гам-КОВИД-Вак получат 42 человека, уточнили в министерстве. Вторичное введение осуществляется через 21 день.

Всех претендентов обследовали на наличие антител к коронавирусу. Перед иммунизацией медиков осматривают, измеряют температуру. После вакцинации за их состоянием здоровья будут наблюдать.

До конца декабря в Красноярский край должно поступить 2482 дозы вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 октября в Красноярском крае коронавирус был выявлен у 20 882 человек.

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