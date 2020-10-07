Красноярск, , 12:07 — REGNUM По состоянию на 7 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 20 882 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 158 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Выздоровели ещё 82 человека. Всего в списке выздоровевших на сегодняшний день значатся 15 739 фамилий.

За сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом. Общее количество умерших — 565.

Как сообщало ИА REGNUM, за предыдущие сутки в Красноярском крае выявили 137 случаев заражения, скончался один пациент с коронавирусом.

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