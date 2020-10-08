Мапуту, , 10:17 — REGNUM Управление здравоохранения по столице Мозамбика, Мапуту, начнет проверку после поступления сообщений о торговле документами, подтверждающими отрицательный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает ВВС Africa.

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По сообщению репортеров, Мозамбик и ЮАР требуют от путешественников предъявить сертификат об отсутствии COVID-19 по результатам теста, проведенного не более, чем за 72 часа до поездки.

Однако подобные тесты в основном проводятся в частных клиниках и стоят от 41 до 97 долларов США, что многие считают неоправданно дорогим.

Директор Департамента здравоохранения провинции Мапуту Даниэль Чемане заявил, что власти попытаются выяснить, кто продает поддельные сертификаты об отсутствии COVID-19 за 7 долларов США.