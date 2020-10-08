Брянск, , 10:05 — REGNUM 327 котельных всех форм собственности запущены в Брянске. Не включилась в работу только одна котельная, от которой запитаны 22 жилых дома, детский сад и здание областного наркодиспансера, сообщает пресс-служба администрации города.

По состоянию на 16:00 7 октября отопительный сезон в Брянске начали 327 котельных из 328. На ведомственной котельной в Бежицком районе перед началом отопительного сезона коммунальщики провели опрессовку труб и узлов, но 1 октября был выявлен факт утечки воды.

«Коммунальщики вместе с коллегами из ведомственных организаций прилагают все усилия, чтобы обнаружить причину водопотерь. Эта работа осложняется наличием в теплотрассе труб большого диаметра и их глубоким залеганием», — уточнили в комитете по ЖКХ Брянской городской администрации.

В целом, тепло поступило во все учреждения здравоохранения, образования (за исключением одного детского сада) и культуры, а также в 2 471 многоквартирный дом из 2 493.

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