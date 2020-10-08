Веллингтон, , 07:14 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили три случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все три случая были импортными — инфицированные прибыли на территорию Новой Зеландии из других государств. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 1508.

Отмечается, что в настоящее время в стране числятся 39 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. При этом все болеющие прибыли в Новую Зеландию из других стран. Все заболевшие непосредственно на территории страны уже выписались из медучреждений с выздоровлением.