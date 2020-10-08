Улан-Удэ, , 06:10 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, темп суточного прироста вновь составил 30%. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 7750.

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«Успешно завершил лечение и выписался из больниц 6081 человек, умерло 79 человек. Проходит лечение в стационарах республики 781 больной. На амбулаторном лечении находятся 809 пациентов», — отметили в оперштабе.

В реанимации остаются 24 тяжёлых пациента, из них десять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 73,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки глава республики Алексей Цыденов ранее допустил возможность открытия кинотеатров. По его словам, период мер господдержки завершился, поэтому власти могут пойти на этом, иначе они могут закрыться навсегда.

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