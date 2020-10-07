Улан-Удэ, , 06:13 — REGNUM На ближайшем заседании регионального оперативного штаба в Бурятии будет рассмотрен вопрос об открытии заведений, которые всё ещё закрыты из-за COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил глава региона Алексей Цыденов.

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Речь идёт о кинотеатрах, в которых выполняются все профилактические мероприятия, в том числе требования о дифференцированной рассадке, а также заведения общепита в торговых центрах.

«Я говорю о своем внутреннем настрое. Мы будем еще этот вопрос выносить на штаб и рассматривать его с Роспотребнадзором», — отметил глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, период мер господдержки завершился, поэтому власти могут разрешить работу предприятий даже на фоне роста заболеваемости. В противном случае они могут закрыться навсегда.

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