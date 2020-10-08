Москва, , 04:02 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко в Москве 7 октября участвовал в заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Он выступил с предложениями по обсуждаемым вопросам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Глава региона предложил закрепить возможность перепрофилирования коек соматических стационаров для лечения больных ОРВИ и гриппом при создании условий соблюдения режимов инфекционных стационаров.

По мнению Олега Кожемяко, с учётом того, что часть коек в инфекционных стационарах занята пациентами с ковидом, мест для пациентов с ОРВИ и гриппом может оказаться недостаточно.

«Мы видим, что в Москве идёт рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому мы должны заранее подготовиться к возможному ухудшению ситуации в регионе — решить все вопросы, связанные с плановой госпитализацией, в том числе сделать так, чтобы мы могли оказывать своевременную помощь больным гриппом, ОРВИ, внебольничной пневмонией. Это можно будет делать, по согласованию с Роспотребнадзором, в поликлиниках, при неинфекционных стационарах, терапевтических, педиатрических отделениях. Разделив потоки и создав все условия для того, чтобы там соблюдался режим, как в инфекционных стационарах, мы сможем своевременно оказывать помощь всем», — пояснил приморский губернатор.

Кожемяко добавил, что Минздрав РФ подтвердил поставку в Приморье дополнительного количества вакцины от гриппа, что позволит в конце октября — начале ноября завершить вакцинацию населения в запланированном объёме.

Также Олег Кожемяко акцентировал, что необходимо в местах скопления людей, в общественном транспорте продолжать соблюдать масочный режим, а к нарушителям санитарного режима будут приниматься соответствующие меры.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин дал 7 октября губернаторам новые вводные по введению карантина на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.