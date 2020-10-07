Париж, , 23:41 — REGNUM Согласно опросу, проведенному во Франции социологической компанией Elabe и опубликованному 7 октября, 61% жителей Франции думают, что президент страны Эммануэль Макрон «не лучшим образом справляется» с пандемией SARS-CoV-2.

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61% из 1000 опрошенных считают, что Макрон мог бы лучше справиться с последствиями пандемии коронавируса, 65% уверены, что лидер Франции «не извлек уроков из первой волны» пандемии. Тем не менее, 52% думают, что президент «принял правильные решения в социальной и экономической сферах».

Напомним, 6 октября бывший премьер-министр Франции Жан-Пьер Раффарен заявил в интервью телеканалу LCI, что исход президентских выборов 2022 года будет зависеть от того, как нынешнее правительство справится с пандемией вируса SARS-CoV-2.

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