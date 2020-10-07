Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В Петербурге не будут вести реестр недобросовестных организаторов ярмарок. На этом настаивал губернатор Александр Беглов, большинство единороссов в Заксобрании согласились с этим требованием, передает корреспондент ИА REGNUM.

В процессе заседания парламента 7 октября выяснилось, что этот черный список, который властям поручили вести еще полтора года назад, никто даже и не начинал.

В документе отказ от списка объясняют тем, что в законе не указано, какие последствия влечет включение в этот реестр. Против отказа от перечня выступили оппозиционные депутаты, включая руководителя фракции «Партии роста» Оксану Дмитриеву.

Как указал депутат от КПРФ Александр Рассудов, с момента внесения изменений в соответствующий закон, который предусмотрел ведение реестра недобросовестных организаторов, в этот реестр не попало ни одно имя.

«За полтора года органы исполнительной власти не просто не удосужились завести этот реестр, они не приняли даже порядок ведения этого реестра. То есть руководствовались старым-добрым милицейским правилом «нету тела — нету дела». Ну тогда давайте вообще ничего не будем делать. Потому что если вы сами, органы исполнительной власти, не исполняете закон, о какой правовой дисциплине и уважении к законам мы можем говорить, да еще и читать нотации нашим горожанам», — сказал Рассудов.

Он напомнил, что Смольный обязан в кратчайшие сроки принимать меры в развитие вновь принятых городских законов, но не делает этого.

Рассудов предположил, что, судя по проведенному анализу, первую строчку в этом черном списке заняло бы городское бюджетное учреждение — «Центр контроля качества товаров, работ и услуг».

«Который является крупнейшим организатором [ярмарок] и в деятельности которого было выявлено неоднократно множество нарушений. Ну, конечно, это бы тоже очень хорошо охарактеризовало, как у нас осуществляется контроль, надзор и регламентация, когда тот, кто вроде стоит на стороне органов власти, является самым грубым нарушителем. Вот нам явлен очередной факт управленческой импотенции», — сказал Рассудов.

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