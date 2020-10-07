Москва, , 17:41 — REGNUM Заявление вакцинолога Евгения Тимакова о том, что рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России будет расти 2−3 недели, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей сети. Граждане оставили соответствующие комментарии 7 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Многие комментаторы оказались напуганы участившимися случаями выявления заразившихся коронавирусом. Эти пользователи призвали население соблюдать все необходимые меры предосторожности и не посещать места, где скапливается большое количество людей.

«Уже больше 10 к заболевших по России за день КАЖДЫЙ ДЕНЬ, а ни маски, ни перчатки никто носить так и не научился… Вакцинируются от гриппа тоже единицы: вы чего, нам же надо критиковать, какое дорогое лекарство от коронавируса! А то, что профилактика бесплатная — вообще пофиг. Ну и идите дальше в бары, зарабатывайте коронавирус, видимо, у вас есть деньги на лекарство от него! У меня нет. Хожу в маске и соблюдаю меры предосторожности. Один, видимо, такой бедный», — пишет Олег К.

Другие оказались достаточно спокойны. Данные пользователи уверены, что ситуация с коронавирусом находится под контролем властей и, как они считают, скоро положение дел окончательно исправит отечественная вакцина против коронавируса.

«Все равно ситуация пока под контролем, тем более что совсем скоро вакцина от коронавируса пройдет финальный этап исследований», — пишет пользователь Семён П.

Ряд комментаторов поделились своими наблюдениями за тем, как люди ведут себя в общественных пространствах. Они отметили, что несмотря на растущую статистику, многие до сих пор игнорируют ношение защитных масок.

«Еду сейчас в автобусе 781 маршрут от м. Тёплый стан-Рябиновая, весь этот промежуток (мин 40) люди едут как селёдки в бочке, 70% без масок. Зато закрывают магазины за несоблюдение масочного режима, киоски по продаже билетов в театры», — пишет пользователь под псевдонимом «ZwerOK».

Часть учащихся в российских учебных заведениях также рассказали о ситуации в учреждениях. В связи с ростом количества инфицированных, некоторые из них всё больше склоняются к переходу на дистанционное обучение.

«Я учусь в вузе и там гигантское количество людей ходит без масок. При входе температуру измеряют, а термометр показывает не с первого раза. Причем были закрыты группы из-за того что нашли коронавирусных, но тут и главное, почему я должен подвергать свое здоровье опасности? Да, если переведут на дистанционку, то качество обучения пострадает, но оно и так не сильно прекрасное — половина преподавателей размещают лекции онлайн. Тогда какой смысл? Вообще не понимаю», — написал Сергей.

Нашлись и те, кто написал предположение, согласно которому если бы российская власть не стала снимать введённые ограничения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, то уже сейчас можно было бы не беспокоиться о вероятном возникновении второй волны заболевания COVID-19.

«Именно в России можно было избежать усиление коронавируса, действуя по-умному. Создана и опробована вакцина, разослана по регионам. Нужно было, всего лишь, воздержаться на месяц (!!!) с ослаблением режима и провести вакцинацию групп риска», — поделился мнением Геннадий Н.

Напомним, 7 октября вакцинолог Евгений Тимаков сделал заявление о том, что рост числа заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России будет расти в течение 2−3 недель. Затем, как он утверждает, статистика стабилизируется.