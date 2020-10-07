Подгорица, , 16:39 — REGNUM Митрополита Черногорского и Приморского СПЦ Амфилохия перевезли в клинический центр Черногории в Подгорице после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат.

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Ранее его госпитализировали в больницу Цетинье с высокой температурой.

По сообщению митрополии, 82-летний митрополит Амфилохий чувствует себя хорошо, и в больнице он находится под постоянным надзором врачей.