Токио, , 15:07 — REGNUM В сети появился новый сюжетный трейлер игры Hyrule Warriors: Age of Calamity. Его опубликовали 6 октября на YouTube-канале компании Nintendo.

В ролике показали персонажей игры: как уже знакомых по The Legend of Zelda: Breath of the Wild, так и новых. Напомним, релиз Hyrule Warriors: Age of Calamity ожидается 20 ноября 2020 года.

Hyrule Warriors: Age of Calamity — это экшен-игра, которая станет сюжетным приквелом The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В ней геймеры смогут узнать о Великом Бедствии и увидеть королевство Хайрул за 100 лет до катаклизма.

