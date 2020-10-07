Магас, , 15:06 — REGNUM В Ингушетии скончался еще один пациент, у которого был подтвержден коронавирус. Общее число смертельных случаев от этого опасного вируса достигло 85, сообщили 7 октября в региональном оперативном штабе.

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Число подтвержденных случаев заражения в Ингушетии достигло 6037, за последине сутки выявили положительные результаты тестов еще у 51 человека. Такие показатели прироста новых COVID-пациентов наблюдались в Ингушетии в начале мая 2020 года.

В настоящее время число «активных» больных в республике, по информации федерального оперативного штаба, составляет 984 человека. Госпитализирован 271 житель региона, в том числе у 105 из них диагноз COVID-19 подтвержден.

На амбулаторном лечении находятся 309 человек с наиболее легким течением болезни. В тяжелом состоянии остаются 23 жителя региона, восьмерым из них понадобилось подключение к аппаратам ИВЛ.