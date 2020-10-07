Нью-Йорк, США, , 13:57 — REGNUM В игре Red Dead Online появятся новый «легендарный медведь» и способность превращаться в дикого кабана. Об этом 6 октября сообщалось на официальном сайте проекта.

Нового медведя по имени Золотой Дух можно будет встретить в Большой долине. За его убийство геймеры смогут получить меховое пальто и скидку в 50% на любые предметы для натуралистов.

Помимо этого, у Гарриет появится новый предмет под названием «брошюра о витализме». С его помощью можно будет собирать растение гариетум лекарственный и получить способность превращаться в кабана.

Напомним, Red Dead Online — это многопользовательская экшен-игра о приключениях на Диком Западе. Её разработкой занималась студия Rockstar Studios.

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