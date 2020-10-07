Батуми, Грузия, , 12:15 — REGNUM Несколько человек в Батуми объявили голодовку, требуя, чтобы в Аджарии отменили ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Batumelebi.

По данным журналистов, участники голодовки находятся возле здания правительства Аджарии. Они там остались после завершения протестного марша, который прошел в Батуми 6 октября. Сегодня также планируется провести массовую акцию протеста.

В Батуми ввели запрет на работу общественного транспорта, залов для праздничных мероприятий, а также ограничили время работы ресторанов до 22:00. Протестовать против действующих ограничений начали водители автобусов, работники казино и развлекательных заведений, а также музыканты, игравшие в ресторанах по вечерам.

Протестующие требуют отменить ограничения или увеличить компенсации за потерю заработка.

Напомним, в Аджарии по сравнению с другими регионами Грузии с начала сентября больше всего выявляют носителей коронавируса. В сутки в автономной республике фиксируют 60−70% случаев заражения SARS-CoV-2 от общего количества по стране. В связи с этим там введены дополнительные ограничительные меры.

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