Кызыл, , 11:35 — REGNUM В Туве за минувшие сутки специалисты выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достиг 8020.

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Диагноз подтвердился у жителей Кызыла, Дзун-Хемчикского, Кызылского, Каа-Хемского и других районов. В стационарах республиканской столицы остаются 72 тяжёлых пациента, пять из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 47 пациентов, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 29. За весь период выздоровело 7313 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом», — отметили в минздраве.

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