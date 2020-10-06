Кызыл, , 08:07 — REGNUM В стационарах столицы Тувы Кызыла находятся 70 пациентов с COVID-19, состояние которых оценивается, как тяжёлое. При этом к аппарату искусственной вентиляции лёгких подключены четверо больных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Тем временем, за последние сутки выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, половины из которых зарегистрированы в Тес-Хемском районе. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 7989. Из них выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 7284 человека.

«За последние сутки выписано с выздоровлением 74 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 47», — добавили в минздраве.

Напомним, ранее в республике зарегистрирован 101 летальный случай среди пациентов с коронавирусом. Лабораторных обследований за весь период эпидемии проведено 232,9 тысяч.

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