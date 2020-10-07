Москва, , 11:26 — REGNUM Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом говорит о низком профессионализме американских спецслужб. Такое мнение 7 октября высказал первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко («Единая Россия») на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Спецслужбы США опустились ниже плинтуса. Не имели они права довести до того, чтобы глава государства заболел коронавирусом», — сказал Онищенко.

При этом самую эффективную систему организации биологической безопасности демонстрирует Китай. И хотя методы КНР по профилактике распространения коронавируса не совершенны, однако они демонстрируют высокую эффективность.

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