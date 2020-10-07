Казань, , 11:13 — REGNUM С начала наблюдения по информации на 7 октября заражены коронавирусом 7417 жителей Татарии, за минувшие сутки инфицированы еще 28 пациентов. Накануне сообщалось о 25 заболевших. Всего выздоровели после заражения инфекцией 6318 человек, за сутки — 20. Летальных исходов за все время зарегистрировано 81 случай, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Пятеро инфицированных за последние 24 часа госпитализированы, 23 человека лечатся на дому. Самое большое количество заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 12 человек, от 60 до 70 лет — 10, несовершеннолетних нет. Среди жителей Казани — 22 пациента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, ковидным госпиталем вновь стала пятая горбольница в городе Набережные Челны. С 7 октября в медучреждении для лечения больных с коронавирусом развернули 300 коек. Пациентов без COVID-19 направляют в другие стационары. Ковидный госпиталь открыли на случай ухудшения эпидемической обстановки.

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