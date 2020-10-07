Набережные Челны, Татария, , 10:23 — REGNUM Ковидным госпиталем вновь стала пятая горбольница в городе Набережные Челны. Об этом сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

С его слов, с 7 октября в медучреждении для лечения больных с коронавирусом развернули 300 коек. Пациентов без COVID-19 направляют в другие стационары. Ковидный госпиталь открыли на случай ухудшения эпидемической обстановки, отметил Жаворонков.

Ранее это медучреждение уже принимало пациентов, инфицированных коронавирусом, но с 5 августагоспиталь возобновил работу по своему профилю.

ИА REGNUM напоминает, жители Татарии при первых симптомах вирусных заболеваний стали все чаще обращаться за медицинской помощью. Система здравоохранения республики оказалась перегруженной в работе с пациентами с ОРВИ. В этой связи республиканский минздрав принял решение разгрузить инфекционный госпиталь и открыть отделение в республиканской клинической больнице, где проведут медицинскую сортировку пациентов и лечение в случае необходимости.

Читайте также: В минздраве Татарии заявили о перегруженности врачей из-за ОРВИ

Читайте также: Закроют ли в Татарии ковидные госпитали?