Улан-Удэ, , 05:51 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом, 84 из которых зарегистрированы в Улан-Удэ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 7654. Темп суточного прироста составил 30%.

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«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6038 человек, умерло 79 человек. Проходят лечение в стационарах республики 755 больных. На амбулаторном лечении находятся 782 пациента», — добавили в штабе.

В реанимации остаются 22 пациента, состояние которых оценивается, как тяжёлое. Девять больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 72,8%.

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