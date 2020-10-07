Горно-Алтайск, , 06:02 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки вновь произошёл резкий прирост новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз подтвердился у 98 человек.

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Кош-Агачском, Онгудайском, Майминском, Улаганском, Турочакском, Чойском и Усть-Коксинском районах. Среди них 11 детей. Таким образом, за весь период эпидемии в республике подтверждено 4193 случая заражения.

«За прошедшие сутки выздоровели 60 пациентов из города Горно-Алтайска, Кош-Агачского, Майминского, Онгудайского, Усть-Канского, Улаганского, Чемальского, Шебалинского районов. По данным на утро 7 октября, за весь период в регионе выздоровели 3063 человека», — добавили в штабе.

Напомним, ранее в регионе зарегистрировано 24 летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно и смерти 69-летнего жителя Алтайского края.

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