Горно-Алтайск, , 06:41 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрирован очередной летальный исход среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в понедельник, 5 октября скончался 69-летний житель Алтайского края.

Ранее он прибыл в республику. Заражение у него подтвердилось накануне дня смерти, 4 октября. При этом причиной смерти стал повторный инфаркт миокарда.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 24 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 20 — от COVID-19, четыре — от иных причин», — отметили в оперштабе.

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