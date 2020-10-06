Париж, , 23:25 — REGNUM Число больных SARS-CoV-2, находящихся в реанимации в больницах Франции, достигло 1417 тысяч человек. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает France Info.

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За последние 24 часа еще 168 больных попали в реанимацию из-за тяжелого течения болезни. Всего в больницах Франции с диагнозом «коронавирусная пневмония» на данный момент находятся 7377 человек, из них 829 были госпитализированы 6 октября.

Напомним, по последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 10 489 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 634 тыс.

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