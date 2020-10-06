Приштина, , 19:32 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения самопровозглашенного Косово 6 октября сообщили, что за сутки в результате исследования 483 образцов в крае было выявлено 34 носителя коронавируса. Ещё 122 пациента были признаны излечившимися.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово выявлено 15 889 случая заражения коронавирусом. 14 051 пациент уже здоров. 635 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19. За сутки в Косово умерли трое пациентов с COVID-19. Лечение проходят 1203 человека.

Число активных случаев заболевания COVID-19 в Косово продолжает снижаться, как и суточная смертность. Ситуация уже вторую неделю остается стабильной, что выгодно отличает косовскую статистику от статистик соседних государств — македонской, албанской и черногорской. В этих странах за сутки выявляют около 150 новых носителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Косово за сутки выявили более 40 носителей коронавируса