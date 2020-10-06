Чебоксары, , 16:36 — REGNUM По данным Чувашстата, за январь-август 2020 года в Чувашии число зарегистрированных в органах ЗАГС браков уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 1102 (26,7%) и составило 3028. Количество разводов сократилось на 333 (13%) — до 2219, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В расчёте на 1 тыс. населения в Чувашии в части регистрации браков показатель составил 3,7 (за январь-апрель показатель был 2,9), разводов — 2,7.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле текущего года в республике заключено 1169 браков, что на 79 (или на 6,3%) меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Напомним, на фоне пандемии коронавируса в апреле ЗАГСы временно прекратили регистрировать браки и разводы, а возобновили работу с 1 июня.

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