Москва, , 13:21 — REGNUM Вторая волна коронавируса в Москве превзойдёт весенние показатели в 2−3 раза. Об этом агентству РИА Новости заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Я думаю, что по Москве вторая волна будет сопоставима с первой, она может быть больше — в 2−3 раза больше, но не в 10 раз. А вот по регионам, во-первых, ситуация очень разная, например в Питере будет примерно так же, как в Москве», — сказал Лукашев.

По его словам, регионы, избежавшие первой волны, могут столкнуться с непростой ситуацией.

Лукашев также заявил о крайне высоком росте, а также подчеркнул в этой связи, что «однозначно можно говорить о второй волне [коронавируса], которая «превзойдёт первую». При этом специалист напомнил, что в столице имеется определённая иммунная прослойка и факторы, сдерживающие распространение вируса, а регионы РФ не могут этим похвастаться.

Он подчеркнул, что в этой связи ситуация не менее опасная, чем весной 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 5 на 6 октября зафиксировали 11 615 выявленных случаев коронавируса.