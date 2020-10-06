Москва, , 11:15 — REGNUM Максимальный процент коллективного иммунитета к коронавирусу выявлен у детей дошкольного возраста и детей раннего школьного возраста. Об этом в ходе конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2020» заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

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"По серологическим исследованиям большая работа с использованием протоколов ВОЗ у нас проводится. Участвуют 26 регионов, обследовано почти 74,5 тысячи человек. И вот какой результат, диапазон серопревалентности мы получили — от 6% до 50%, такой разброс по регионам. По возрастным группам, максимальные — до 71% — показатели популяционного иммунитета были установлены у детей дошкольного и раннего школьного возраста», — сказала Ежлова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России за сутки с 5 на 6 октября выявлено 11 615 новых случаев коронавируса.