Сухум, , 08:33 — REGNUM 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 5 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 138 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 49 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 138 пациентов. У 117 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 17 человек. Всего в Абхазии выявили 1765 носителей SARS-CoV-2. Из них 640 победили инфекцию, в том числе 19 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 15 человек с COVID-19.

Стоит отметить, что с 5 октября в Абхазии в рамках профилактики пандемии коронавируса начали действовать ограничения. Запрещено проводить массовые развлекательные, торжественные и праздничные мероприятия. В объектах общественного питания требуется установить столики так, чтобы между посетителями было не менее полутора метров.

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