Москва, , 19:32 — REGNUM О задержании бывшего топ-менеджера одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса сообщила 5 октября официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет Российской Федерации Sledcom.ru

Задержание проведено ГУ по расследованию особо важных дел СКР совместно с управлением «П» Службы экономической безопасности ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну, совершённом из корыстной заинтересованности.

Петренко «По данным следствия, бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника».

Отмечается, что затраты на эти разработки превысили два миллиарда рублей. После этого подозреваемый предложил знакомому бизнесмену купить кое-что из материалов за 400 млн руб.

Эта преступная деятельность, отмечает Петренко, была пресечена. Подозреваемого задержали сразу после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получения оплаты за нее.