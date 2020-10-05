Москва, , 14:31 — REGNUM Похоже, пандемия коронавируса после небольшого спада в июле и августе возобновляет победное шествие по планете. Поэтому граждане особенно внимательно прислушиваются к мнению ведущих вирусологов, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«На сегодняшний день в России зафиксировано 1 млн 225 тыс. 889 заболеваний коронавирусом, ушли из жизни почти 21 тыс. 500 человек.

Мировая статистика также бьет печальные рекорды: уже более 35 млн человек заразились коронавирусом, его жертвами стали более 1 млн человек.

Шокирующая высокая динамика прироста заболевших наблюдается в США, Бразилии, Франции, Великобритании, Мексике и во многих других странах.

Общественное внимание сегодня как никогда приковано к мнению ведущих вирусологов. С высокой вероятностью всем нам придется еще научится жить в новых условиях ограничений, и дождаться масштабного запуска спасительной вакцины.

Сегодня в России разрабатывают несколько вакцин, особые надежды возлагаются на препарат «Спутник V», он уже проходит пострегистрационные испытания. Нужно отметить, что 2020 год может стать годом прорывам российской медицины.

С высокой вероятностью такие науки как вирусология, микробиология и эпидемиология получат новый толчок в развитии и вовлечении в них молодых ученых», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вирусолог, экс-заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов заявил, что иммунитет к новой коронавирусной инфекции у тех, кто перенес новое заболевание COVID-19, может сохраняться в течение примерно полугода.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

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