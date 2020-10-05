Гатчина, Ленинградская область, , 12:26 — REGNUM Рядом с городом Гатчиной — будущей столицей Ленинградской области — может появиться к 2024 году технопарк по переработке твердых бытовых отходов не только самого региона, но и Санкт-Петербурга. Об этом 5 октября сообщает издание РБК. Однако власти региона выступили против осуществления этого проекта.

В реализацию идеи готов вложить около 5 млрд рублей «Единый региональный оператор» (ЕРО). Предполагается, что технопарк сможет перерабатывать до 40% мусора обоих регионов — до 1,1 млн тонн твердых коммунальных отходов и 100 тыс. тонн крупногабаритного и строительного мусора.

Корреспонденту ИА REGNUM информацию о рассмотрении данного плана подтвердили в администрации Ленинградской области, однако уточнили, что проект в правительстве региона не поддержали.

«Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины и проводит работу по исключению указанной площадки из региональной территориальной схемы по обращению с отходами», — заявили 5 октября в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, по закону Санкт-Петербург с 5 млн жителями не имеет законных оснований строить на своих территориях мусороперерабатывающие заводы, поэтому все отходы свозятся в соседний регион — Ленинградскую область. Однако региональные полигоны под такой объем отходов не рассчитаны.

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Кроме того, к 2023 году областные власти планируют полностью закрыть действующие полигоны и начать их рекультивацию. Вместо них в области должны появиться заводы по глубокой переработке мусора. При этом губернатор Ленобласти Александр Дрозденко неоднократно подчеркивал, что возведение мусоросжигающих заводов в регионе не планируется.

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