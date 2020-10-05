Варшава, , 11:46 — REGNUM В министерстве здравоохранения Польши отмечают, что препарат ремдесивир, которым лечат пациентов с COVID-19, заканчивается. Причина — растущее количество пациентов. Об этом сообщает Dziennik.

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Сообщается, что больницы, лечащие пациентов с COVID-19, обеспокоены тем, что у них остались лишь последние дозы ремдесивира. В связи с этим там не предлагают лечение этим препаратом вновь поступившим пациентам. Но количество больных, нуждающихся в приеме лекарств, растет. Проблема в прекращении поставок данного препарата в Польшу.

В минздраве сообщают, что в скором времени поставки препарата возобновятся. Дело в том, что ремдесивир поступает в Польшу по итогам европейских тендеров, и следующий транш должен поступить лишь к 11 октября. В Варшаве рассчитывали, что текущих резервов хватит до 11 октября, однако высокий рост заражений привел к их досрочному исчерпанию.

Препарат ремдесивир остается единственным, который получил рекомендацию EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) для лечения COVID-19. Он был закуплен Европейской Комиссией и распространен среди всех стран-членов ЕС.