Минск, , 11:18 — REGNUM Получившие прививку российской вакциной от нового коронавируса белорусские граждане чувствуют себя хорошо. Об этом 5 октября сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный врач Белоруссии Александр Тарасенко, его слова передает агентство БелТА.

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«Все чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано», — заявил Тарасенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия стала первой зарубежной страной, где начались стартовали клинические исследования вакцины российского производства «Спутник V» после того, как она была зарегистрирована в России. В них примут участие восемь белорусских медучреждений.

Напомним, по состоянию на 4 октября в Белоруссии в общей сложности было выявлено 79 852 случая заражения коронавирусной инфекций.