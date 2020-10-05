Улан-Удэ, , 11:15 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Бурятии за последние недели продолжает ухудшаться. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, основной причиной крупных вспышек заражения коронавирусом стали нарушения режима ограничительных мер.

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В частности, в Курумканском районе очаг возник после выезда коллектива на отдыха. В Северобайкальском районе заболели COVID-19 13 гостей свадьбы, на которой всего присутствовали 18 человек.

В Кижингинском и Тункинском районах вспышки произошли после проведения религиозных обрядов и похорон, в Селенгинском и Кабанском — после юбилейных и свадебных торжеств.

«В Кяхтинском районе зарегистрирован очаг с 24 инфицированными жителями сёл Кудара-Сомон и Цаган-Челутай. Очаг связан с посещением первыми заболевшими юбилея, поминок в с. Цаган-Челутай и с дальнейшим инфицированием контактных по работе», — отметили в правительстве.

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