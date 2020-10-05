Улан-Удэ, , 06:43 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 95 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии достигло 7464.

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«Успешно завершили лечение и выписались из больниц 5935 человек, умерло 78 человек. Проходят лечение в стационарах республики 700 больных. На амбулаторном лечении находится 751 пациент», — отметили в штабе.

В реанимации в регионе остаётся 21 пациент в тяжёлом состоянии, 13 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 70,7%, из 1022 перепрофилированных для пациентов с COVID-19 коек занято 723.

Добавим, за сутки зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, в улан-удэнском стационаре скончались мужчина и женщина 82 лет.

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