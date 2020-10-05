Санкт-Петербург, , 11:18 — REGNUM В больницы Ленинградской области поступило 286 новых аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще 160 единиц такого оборудования поступят в октябре-ноябре текущего года. Об том 5 октября сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

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"В настоящее время медицинские учреждения оборудованы 468 аппаратами искусственной вентиляции лёгких», — отметил чиновник.

Как известно, аппараты ИВЛ применяются для поддержания жизни у «тяжелых» больных, в том числе коронавирусной инфекцией.

Напомним, за последние сутки в населённых пунктах Ленинградской области было подтверждено 82 случая заражения коронавирусом. Девять человек выписаны. Новый рост числа заражений коронавирусом начался с середины сентября и продолжается.

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