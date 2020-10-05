Оренбург, , 08:59 — REGNUM В Оренбургской области за нарушение санэпидтребований 4 октября закрыли 12 торговых объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

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По данным ведомства принудительные меры применяют в рамках проверки соблюдения хозяйствующими субъектами санитарного законодательства о профилактике новой коронавирусной инфекции. В отношении нарушителей составлено десять административных протоколов. Среди закрытых объектов торговые центры, рынки в разных муниципальных образованиях.

Напомним, в Оренбургской области с 28 сентября указом губернатора ужесточен коронавирусный режим. В регионе отмечена тенденция ежедневного роста суточного показателя выявляемых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявлено 13 298 носителей SARS-CoV-2. Ведется работа по расширению коечного фонда для пациентов с COVID-19.

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