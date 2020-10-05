Талица, Свердловская область, , 09:33 — REGNUM Жителя Талицы (Свердловская область) отправили на принудительное лечение после того, как тот убил свою бабушку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый гостил у бабушки в посёлке Троицкий (Талицкий район). По словам мужчины, убитая якобы «неправильно себя вела» по отношению к нему, «в том числе по религиозным мотивам». Из-за этого он и задумал убить родственницу её же тростью.

Была проведена психиатрическая экспертиза, у убийцы выявили психическое расстройство. Талицкий районный суд решил отправить подсудимого в психиатрический стационар специализированного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Владимирской области убили пенсионерку из-за двух тысяч рублей.

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