Вашингтон, , 16:01 — REGNUM За последние 24 часа на территории США было выявлено почти 50 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, за минувшие сутки в стране выявили 49 994 случая заражения SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять более 7 350 000.

Также сообщается, что за это же время в США 687 пациентов скончались от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в США за сутки было выявлено более 54 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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