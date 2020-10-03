Брянск, , 13:53 — REGNUM В Брянской области 3 октября подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. Это на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Карантин и маски: Россия готовится ко второй волне коронавируса»

Всего в области зарегистрирован 9601 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 7749 пациентов, в том числе 25 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 38 человек. Новых летальных случаев не подтверждено.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области за сутки выявлены 59 новых носителей коронавируса