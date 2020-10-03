Нижний Новгород, , 13:33 — REGNUM В рамках декады пожилых людей в Нижегородской области планируют провести свыше тысячи мероприятий, организованных региональными властями и волонтерами в честь Международного дня пожилых людей.

Одно из них — акцию «Добро по почте» организовало нижегородское отделение «Почты России» совместно с библиотекой им. Ленинского Комсомола: пожилым посетителям библиотеки вручили открытки, в которые молодое поколение читателей вписало слова благодарности старшему поколению.

Губернатор Глеб Никитин поздравил пожилых нижегородцев с праздником, отметив, что несмотря на то, что «хотя мир и изменился, но как и десятилетия назад важнее всего искренние человеческие отношения.

«Сегодня вы сохраняете для новых поколений нравственные, духовные ценности и моральные принципы. В этот день хочу пожелать вам крепкого здоровья, активного долголетия и юношеского задора, любви и уважения близких!» — заявил глава региона.

Также с поздравительной речью выступил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, назвав старшее поколение «людьми беспримерного героизма, патриотизма и стойкости, хранителями традиций и носителями мудрости».

«Именно вы создавали и сохраняли все то, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали тяготы военных лет, добросовестно трудились в мирное время, строили заводы и фабрики, мосты и города, вы покоряли космос, двигали вперед науку, вы лечили, учили, воспитывали нас и наших детей. Мы равняемся на вас, вы — «золотой запас» нации», — подчеркнул он.