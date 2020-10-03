Курск, , 13:01 — REGNUM В Курской области по состоянию на 3 октября зарегистрировано 58 летальных случаев среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждена одна смерть от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 6828 пациентов, в том числе 26 — за последние сутки.

Предыдущий летальный случай был подтверждён 26 сентября.

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