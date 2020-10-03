Курск, , 12:58 — REGNUM В Курской области 3 октября зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем было подтверждено 2 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 8262 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 6828 пациентов, в том числе 26 — за последние сутки. Скончались 58 человек. Подтверждён один новый летальный случай.

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