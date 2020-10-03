Москва, , 13:07 — REGNUM Российский экономический университет им. Плеханова переходит на дистанционный режим обучения. Об этом сообщает телеграм-канал «Москва сейчас».

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В сообщении указывается, что режим дистанционного обучения введён на период с 5 по 28 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, частным и федеральным школам, расположенным на территории Москвы рекомендовано вслед за городским образовательным учреждениями продлить осенние каникулы на неделю.

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